Steve Kerr : « Après m’être ch** dessus…. Non j’étais surpris qu’il me dise ça, ça faisait partie de son génie, il se souvenait de tout »

Lors du Game 6 des Finales 1997, Michael Jordan avait prévenu Steve Kerr : il devait se tenir prêt en cas de prise à deux sur lui. Une décision loin d’avoir été prise au hasard.

« On avait vécu exactement la même situation, au match 3 ou 4 dans l’Utah il me semble. John Stockton était venu sur lui pour la prise à deux et avait volé le ballon, il avait ensuite fait une super passe à Karl Malone qui avait quasiment tué le match. Michael était un savant, il se souvenait de tout. Il m’a dit que si Stockton venait sur lui, il allait me faire la passe. Après m’être ch** dessus… non désolé, j’ai le droit dire ça ? Oh c’est dégoûtant, désolé.

Il me semble que j’avais déjà mis quelques tirs avant donc je me sentais bien, mais j’étais surpris qu’il me dise ça pendant le temps-mort mais c’était une bonne chose parce que je savais que si j’étais ouvert je devais envoyer. Et on le voit sur la vidéo, je lui réponds que je serais prêt s’il faut. Et ça s’est passé exactement de la façon prédite par Michael. Il était en avance sur les choses, ça faisait partie de son génie. J’ai fait un pas en avant pour que le shoot soit plus facile, et je crois que John (Stockton) a trébuché sur le pied de Michael au moment de la prise à deux, donc j’étais bien ouvert. C’est un shoot très facile dans des circonstances normales, mais là ça fait partie des choses dont tu rêves quand tu es gamin. La première chose qu m’est venue à l’esprit c’est : ‘Oh mon dieu, c’est incroyable’, et la seconde : ‘Oh man, ils ont encore 4 secondes derrière et ils peuvent encore égaliser ou gagner donc ce n’est pas fini’. C’est un moment génial en tant que joueur de rentrer un shoot comme ça. » Steve Kerr