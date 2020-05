Une “astérisque” pour le titre 2020 en cas de reprise ? « Ce sera le titre le plus difficile jamais remporté » selon Austin Rivers

Pour Austin Rivers, la singularité d’une reprise de la saison après x mois d’arrêt ne fera que rendre plus beau le titre pour l’équipe qui ira au bout.

« Les gens disent : ‘Peu importe qui gagne, leur titre aura une astérisque’. Personnellement je pense que ce sera plutôt tout le contraire. Peu importe qui gagne, ça aura été beaucoup plus dur.

Celui qui gagne cette année a dû aller le chercher, le mériter, avec des gars qui sont restés en forme malgré la suspension de la saison, et qui ont su retrouver une vraie alchimie. Tellement de choses. À mes yeux, et peu importe qui gagne, ce sera le titre le plus difficile jamais remporté. » Austin Rivers