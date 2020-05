Shaq l’insider ? « J’ai entendu que plusieurs équipes seraient en vente et qu’une irait peut-être à Las Vegas »

Dans son podcast The Big Podcast with Shaq, Shaquille O’Neal s’est musé en insider :

Une rumeur pas très surprenante puisque Sin City, ‘home’ de la Summer League NBA depuis 2004, est très à la mode dans le sport pro américain ces dernières années. Les Vegas Golden Knights avaient rejoint la NHL en 2017, les San Antonio Stars (WNBA) ont déménagé à Las Vegas et sont devenues les Aces en 2018. Les Raiders (NFL) ont eux quitté Oakland pour la ville des casinos l’été dernier.

Which team could you see relocating to Vegas? 👀 pic.twitter.com/JNS7tClUiU

— theScore (@theScore) May 3, 2020