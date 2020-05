Tony Parker sur Kobe Bryant : “Nous aurions fait de grandes choses ensemble dans le basket féminin”

Invité du podcast de Marc Spears Roundball Rap pour évoquer The Last Dance, Tony Parker a également donné une interview au journaliste d’ESPN et évoqué Kobe Bryant. Le Français l’a croisé durant toute sa carrière et il était présent lors de l’hommage au Staples Center.

“C’était important d’être là parce qu’il a toujours eu un impact sur ma carrière. Il a toujours été là pour moi, à me donner des conseils, m’envoyer des textos. C’était tout simplement un incroyable joueur. Peut-être le plus proche de Michael Jordan, que je considère comme le meilleur de l’histoire. J’ai joué contre Kobe dans son prime. J’ai de très bons souvenir des Spurs – Lakers, et c’était un classique dans notre prime. Il va tous nous manquer.” TP