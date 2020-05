Austin Rivers, dans les pas son père ? “L’idée de coacher a continué de grandir”

Austin Rivers suivra-t-il les traces de son père en devenant coach une fois sa carrière terminée ? Le Rocket semble, en tout cas, considérer la question.

“Avant ces deux dernières années, c’est quelque chose qui ne m’avait jamais intéressé pour être honnête. Je ne pensais pas avoir ça en moi. Je m’étais toujours vu dans un rôle d’agent, ou de GM. J’ai toujours voulu être dans un front office. J’aime beaucoup le côté business du basket, je le connais bien grâce à mon pedigree et au fait que je l’ai côtoyé durant toute ma vie. Je pense que c’est quelque chose que je pourrai vraiment faire. Au cours des dernières années, l’idée de coacher a continué de grandir. Je ne me voyais pas du tout le faire, mais maintenant j’ai cette petite envie. Après 10 ans de carrière environ, c’est un truc dans lequel j’aimerais peut-être me lancer.” Austin Rivers