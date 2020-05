Tony Parker : “Théo Maledon aura beaucoup de succès en NBA. Il est très, très intelligent”

Retraité depuis une saison désormais, Tony Parker a laissé un grand vide dans le basket français et chaque meneur talentueux qui va passer sera sans doute comparé à lui, en espérant qu’il sera son successeur. Il y en a deux très talentueux qui sont inscrits à la draft justement : Killian Hayes et Théo Maledon. Maledon jouissait d’une belle cote avant le début de saison, excellent l’an passé, mais lors de l’exercice 2019-20 il a eu plus de mal et a réalisé une saison mitigée, ce qui n’est pas le cas d’Hayes, dont la cote est montée en flèche. Toutefois son président Tony Parker ne se fait pas de souci pour lui comme il l’a confié à ESPN.

“Je suis très fier de lui. Je le connais depuis qu’il a 14 ans, il était venu à mon camp de basket. Il venait tous les étés. Quand il a signé dans mon équipe il avait 16, nous l’avons pris en charge et l’avons fait grandir. Il a fait une incroyable saison l’a passé, et nous avions remporté le titre. Il avait fait une saison solide pour sa première saison en Euroleague. Il a tellement d’expérience. En Europe, nous commençons à jouer en pro très jeune. Il aura beaucoup de succès en NBA. Il est très, très intelligent. J’espère qu’il sera drafté au premier tour. Nous verrons. Là il est à Lyon et il ne peut pas faire grand-chose à l’heure actuelle. Mais chaque scout, chaque GM sait exactement qui est Théo.” Tony Parker

