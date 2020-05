Avantage Tom Thibodeau à New York ? 2 autres équipes seraient intéressées

En quête d’un nouveau poste en NBA, Tom Thibodeau intéresserait particulièrement les Knicks, qui l’aurait placé premier de leur liste si jamais Mike Miller venait à être remplacé selon le New York Post.

Rockets et Nets (il aurait le respect de Kevin Durant et Kyrie Irving) auraient également un œil sur lui mais les Knicks auraient une longueur d’avance car contrairement à ces deux franchises ils ne disputeront pas les playoffs en cas de reprise. Quant à Thibodeau il porterait un certain intérêt aux 3 postes, mais lui et Leon Rose (président des Knicks) se connaissent déjà depuis plus de 20 ans.

Licencié début janvier 2019 de ses fonctions de head coach et président des Timberwolves, son bilan est de 97 victoires pour 107 défaites avec l’équipe en 2 saisons et demi. Avec lui, Minnesota avait participé à ses premiers playoffs en 14 ans en 2018. Dans l’histoire, Thibodeau se classe 12ème au pourcentage de victoire (58.9%) parmi les head coachs comptant au moins 500 matchs en carrière. Il a aussi coaché 217 matchs de playoffs en tant que coach ou assistant coach (bilan de 111-106).