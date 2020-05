Tony Parker : “Le but ultime c’est d’un jour posséder une équipe NBA et avec le groupe OL nous avons de grands rêves”

Récemment Jean-Michel Aulas a lancé qu’il pensait à Tony Parker pour lui succéder à la tête de l’Olympique Lyonnais lorsqu’il prendra sa retraite dans un futur proche. Le meneur a évoqué le sujet avec The Undefeated et il est partant !

“C’est un honneur pour moi. Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça m’arriverait. C’est une énorme opportunité. C’est une des 50 meilleures équipes du monde. Ils ont une des meilleures structures, qu’ils ont construite avec un énorme budget. C’est une grande opportunité de grandir et d’avoir un des meilleurs produits. Pour moi, Jean-Michel Aulas est le meilleur président du sport français compte tenu du fait qu’il est parti de tout en bas, d’où l’équipe en est désormais, et le fait qu’ils construisent une nouvelle salle pour l’équipe de basket. Nous avons investi dans une équipe d’e-sport ensemble et nous avons acheté l’équipe de football de Seattle. Nous grandissons. C’est super d’apprendre d’un des meilleurs. J’apprends le côté business. Comment tu peux continuer à grandir et construire. Il m’a énormément aidé concernant le projet de salle avec et ses relations dans l’immobilier, avec le maire et les sponsors.” TP