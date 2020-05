Kobe Bryant dans The Last Dance à propos de Michael Jordan : « Je n’aurais pas gagné 5 titres sans lui »

L’épisode 5 de The Last Dance, dédié à Kobe Bryant, démarre le 8 février 1998 à New York, pour le dernier All-Star Game de Michael Jordan, mais aussi le premier du jeune Laker, plus jeune All-Star de l’histoire. Dans l’une de ses dernières interviews, le quintuple champion NBA tragiquement disparu en janvier a salué l’importance de son « grand frère » dans sa carrière :

« J’ai grandi en regardant Michael à la télé. Et là j’avais la chance de l’affronter en personne. C’est une occasion de voir, de toucher, de sentir la force, la vitesse, la rapidité. C’était fun d’être sur ce terrain.