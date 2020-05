Une quatorzaine obligatoire pour une éventuelle reprise en mode “bulle” de la NBA ?

Pour The Athletic, le toujours très bien informé Shams Charania, a dévoilé ce qu’il semblait être les deux uniques possibilités pour reprendre la NBA. L’une à Disney World, l’autre à Las Vegas.

“Les plans semblent être un petit peu plus clairs. Les deux destinations privilégiées pour une reprise du jeu sont Disney World à Orlando et Las Vegas, avec 30-40 personnes par équipes et la famille proche des joueurs.” Shams Charania