Le pacte passé par LeBron James et Carmelo Anthony lors des JO 2004

En visioconférence avec Sue Bird, Maverick Carter a raconté comment lors des Jeux olympiques de 2004, Carmelo Anthony et LeBron James, derrière Shawn Marion et Richard Jefferson dans la rotation de Larry Brown, ont fait un pacte.

« Maverick Carter : – Donc le cinq de départ de cette équipe c’était Stephon Marbury, Allen Iverson, Shawn Marion, Richard Jefferson et Tim Duncan. Marion et Jefferson étaient des ailiers… Carmelo et LeBron ont fait un pacte. Et ils ont DÉTRUIT Shawn Marion et Richard Jefferson à chaque fois qu’ils les ont joués l’année qui a suivie. Vous aviez fait un pacte : détruire Marion et Jefferson à chaque fois que vous les affrontiez parce qu’ils étaient titulaires devant vous.

Carmelo Anthony : – On a passé ce pacte parce qu’on se disait : ‘Attends, quoi ?! Ils sont devant nous, ils sont titulaires, vraiment ?’. Avec Bron, les entraînements étaient nos matchs. Avant le début de l’entraînement on se disait ok, on va à la guerre, on veut les fumer, s’ils ne sont pas prêts à jouer aujourd’hui, c’est fini pour eux. »