Trae Young : « Sans Steph, il n’y aurait peut-être pas de Trae Young »

Début avril et poussé par Shaq, Trae Young avait fini par répondre « 1 an » à la question : « Encore combien d’années avant que tu surpasses Stephen Curry en tant que meilleur shooteur de la ligue ? ». Dans le podcast All The Smoke de Matt Barnes et Stephen Jackson, le jeune All-Star des Hawks est revenu sur la polémique provoquée par cette déclaration.

« Oui, tout le monde m’en parle. J’ai beaucoup de respect pour Steph. Il a accompli tellement de choses. Sans Steph il n’y aurait peut-être pas de Trae Young. Steph est le premier à avoir fait ce qu’il fait. J’ai beauoup d’amour pour lui et pour ce qu’il a fait. »