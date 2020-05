Jason Heir annonce du lourd dans l’épisode 7 : “Je n’arrive pas à croire que Michael Jordan ne l’ait pas fait couper”

Les épisodes de The Last Dance passent et beaucoup se demandent quand on aura véritablement des images croustillantes des coulisses de la saison 1997/98 des Bulls, car il faut bien l’avouer, pour le moment il y en a très peu. Cependant, selon Jason Hehir, on va être servis dans le prochain épisode

“Quand vous allez voir l’épisode la semaine prochaine, vous allez être surpris. Peut-être que Jordan a passé l’épisode 7, car je n’arrive pas à croire qu’il ne l’ait pas fait couper.” Hehir

L’épisode sera centré sur l’attitude de Michael Jordan avec ses coéquipiers. On sait, car c’est très bien documenté, qu’il s’est par exemple battu avec Steve Kerr…

“Le truc avec Steve Kerr, c’est seulement une histoire qui a été racontée, et il avait hâte de la raconter, Steve aussi. Mais ce trésor d’images que nous avions de la NBA, ce que nous aborderons dans les épisodes 7 et 8 la semaine prochaine, c’est ce que c’était que de jouer avec Michael, et ce que c’était de jouer contre lui. Je ne sais pas si vous aviez envie de vous entraîner avec Michael. C’est fun à regarder, mais je ne sais pas si c’est plaisant d’interagir avec lui dans ces moments-là parce qu’il est dur. Il veut faire en sorte que l’entraînement soit encore plus dur que n’importe quel match possible. Et à l’Est dans les années 90, ça voulait dire de le rendre aussi rude et aussi exténuant mentalement que possible. Le langage employé dans l’épisode, je suis choqué qu’ESPN ait laissé ça, puis le comportement qu’on y voit, je suis choqué que Michael nous ait laissés le garder.” Hehir

Patience…

Via Dan Patrick Show