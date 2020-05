Pour Jeff Hornacek il y avait une chose à ne surtout pas faire face à Michael Jordan

Jeff Hornack fait partie des victimes de Michael Jordan, battu deux fois en finales, en 1997 et 1998 avec le Jazz d’Utah. Forcément The Last Dance doit avoir une saveur particulière pour le shooteur du Jazz, qui s’est souvent retrouvé en un-contre-un face à Michael, et qui sait donc ce que c’était d’affronter Sa Majesté.

“Je pense que chaque joueur de basket veut jouer contre les meilleurs. Vous ne réalisez pas à quel point c’est difficile d’être la star, quand chaque défense est mise en place pour vous stopper, et malgré ça ces gars continuent d’avoir du succès. Ce sont de grands joueurs. C’était une super époque.” Jeff Hornacek

Et il y avait une règle à respecter face au Bull

“Il y avait vraiment une chose très importante : ne surtout pas le mettre en colère. C’était le compétiteur ultime, qui aimait le défi. Et je suis certain qu’ils vont montrer dans le documentaire à quel point c’était un compétiteur lorsqu’il était mis au défi, et qu’il allait jusqu’au bout.” Jeff Hornacek

Pour Hornacek c’est cet esprit de compétition démesuré qui le sépare des autres joueurs de la ligue. Si certains avaient peut-être un talent qui s’approchait du sien, son esprit de compétition est inégalé.

“Il faut quelque chose d’autre, un autre atout, et avec Michael c’était son esprit de compétition, ce caractère impitoyable. Je dirais qu’il n’y a probablement jamais un pickup game qu’il a perdu parce que peu importe si c’était l’entraînement ou un match, il donnait tout. Il détestait perdre. Et je pense que ces traits ont fait de lui la superstar qu’il était.” Jeff Hornacek

Via Fox News