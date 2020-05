Charles Barkley : « Isiah Thomas est le meilleur meneur pur de l’histoire. Lui et John Stockton »

Charles Barkley n’a pas apprécié la vague de critiques à l’égard d’Isiah Thomas, ancien membre des Bad Boys de Detroit, suite à la diffusion de nouveaux épisodes de The Last Dance la semaine dernière et a pris sa défense dans l’émission Get Up :

« J’ai trouvé certaines des choses qui ont été dites irrespectueuses parce qu’il est le meilleur meneur pur de l’histoire. Lui et John Stockton. Magic est le meilleur meneur de l’histoire, mais c’est un monstre de la nature. Isiah Thomas et John Stockton sont deux meneurs purs, quand je dis purs je veux dire que ce sont des gars petits qui jouent meneurs. Et ils sont les meilleurs dans cette catégorie. » Charles Barkley

Hall of Famer, 2 fois champion, 12 fois All-Star, Thomas avait avec ses coéquipiers – considérés comme les brutes de l’époque – à l’initiative de Bill Laimbeer, quitté le terrain sans serrer la main des Bulls lors de leur élimination 4-0 en finale de conférence Est 1991. Plus tard sa succession de mauvais choix en tant que président des opérations basket des Knicks (2003-08) est venu ternir davantage son image auprès du public. Depuis 2017, Thomas occupe un rôle de consultant à la télévision américaine.