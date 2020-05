Charles Barkley sur Michael Jordan : “Je pensais que c’était une des raisons pour lesquelles nous étions de très bons amis”

L’épisode 6 de The Last Dance est centré sur les finales 1993 et le fameux duel entre Michael Jordan et Charles Barkley. Ennemis sur le parquet cette année-là, ils étaient devenus très proches quelques mois avant avec la Dream Team. Cette amitié n’a cessé de se renforcer au fil des années, mais s’est brisée lorsqu’il y a 8 ans Charles Barkley a critiqué publiquement MJ pour sa gestion des Bobcats.

“Ce qui m’ennuie le plus avec toute cette histoire, c’est que je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit de mal. Je suis certain d’avoir dit : ‘Bien que j’aime Michael, tant qu’il n’arrête pas d’engager des gens qui lui lèchent le cul, ses meilleurs amis, il n’aura jamais de succès en tant que GM.’ Et je me rappelle bien avoir dit ça. Et le truc qui m’a vraiment énervé c’est qu’un an plus tard Phil Jackson disait la même chose.” Barkley

Depuis ils ne se parlent plus, ce qui n’est pas le cas entre MJ et Phil Jackson.

“Je suis vraiment très très triste. Ce gars était comme un frère pour moi, pendant une vingtaine d’années. Au moins pendant 20 ans. Et je ressens de la tristesse. Mais pour moi il reste le meilleur joueur de basket de l’histoire, et je lui souhaite le meilleur. Mais je ne peux rien y faire.” Barkley

Barkley semble peu optimiste sur une réconciliation.

“Il a mon numéro de téléphone. Il peut m’appeler.” Barkley

Il ne croit plus au fait que Jordan l’appellera un jour pour lui dire directement qu’il n’a pas apprécié ce qu’il a fait mais qu’il comprenait que c’était son boulot.

“Cela fait longtemps donc je suppose que non.” Barkley

L’ancienne légende des Suns campe elle sur sa position :

“Quand tu es célèbre, et à un moment donné Michael Jordan était la personne la plus célèbre de la planète, tout le monde est autour de toi pour ta paie ou pour que tu lui paies des verres, à dîner et le transporte dans ton jet privé. Très peu de tes amis vont être honnêtes avec toi. Et c’est très difficile pour n’importe quelle célébrité, surtout pour quelqu’un de sa stature. Mais je pensais que c’était une des raisons pour lesquelles nous étions de très bons amis. Genre : ‘Je peux demander à Charles n’importe quoi, je sais qu’il va être franc avec moi.’ Ça fait partie de mon boulot d’analyste, je ne peux pas aller à la télé et dire qu’un GM est nul et ensuite dire que Michael, juste parce qu’il est comme un frère, il fait un boulot fantastique. Ce serait malhonnête.” Barkley

