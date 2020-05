LA BIG 3 repousse finalement son fameux tournoi télé-réalité

En mars on apprenait que la ligue BIG3 voulait être celle qui allait proposer à des millions de fans un peu de basket pour assouvir leur manque, en mettant en place un tournoi en mode télé-réalité.

Pour ce tournoi de pré-saison, Ice Cube voulait sélectionner entre 16 et 22 joueurs de BIG3, testés négatifs au coronavirus, avant de les mettre en quarantaine du côté de Los Angeles. Une quarantaine effectuée dans une grande maison de LA avec un terrain de basket et le nécessaire pour l’entraînement des joueurs devait être construit.

C’était prévu pour le mois d’avril et on n’avait plus de nouvelles depuis des semaines, mais USA Today rapporte que le tournoi a été repoussé et n’aura pas lieu avant le mois d’août ou septembre en raison de la situation actuelle du coronavirus.