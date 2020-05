Jason Caffey remercie Michael Jordan pour lui avoir sauvé la vie

Originaire de Mobile dans l’Alabama et star de high school, Jason Caffey a débarqué en NBA aux Chicago Bulls en 1995, où il a passé un peu plus de deux saisons et a remporté deux titres. La suite de sa carrière est moins brillante, notamment en raison de soucis de santé mentale. Il a fait une crise de panique à un entraînement des Bucks, et a été aussi jugé pour agression suite à une bagarre. Il a connu une violente dégringolade et s’il s’en est sorti, c’est grâce à Michael Jordan selon lui.

Pour être honnête avec vous, c’était grâce à Michael. Chaque jour pendant deux ans et demi je n’ai jamais vu cet homme manquer un entraînement ou se reposer à l’entraînement. Il pensait vraiment que si tu donnais tout à l’entraînement chaque jour, le match serait juste une répétition de l’entraînement. Et c’est l’éthique de travail qu’il m’a transmise qui m’a sauvé la vie parce qu’après ma dégringolade, j’étais genre : ‘qu’est-ce que je vais faire ensuite ? J’étais dans une situation très difficile. Je me suis dit : fais ce que tu fais toujours, donne-toi à fond comme Michael Jordan te l’a enseigné, et cela m’a permis de retomber sur mes pieds, j’ai fini par avoir mon propre business, avec une stabilité financière. Donc tout ça, c’est grâce à lui.” Caffey

A Chicago il avait la structure et l’environnement dont il avait besoin pour grandir, en tant que joueur, mais surtout en tant qu’homme. Et MJ était la base de tout ça.

“Il n’a construit personne ou n’a démoli personne. C’est l’individu lui-même. Peu importe l’individu, que ce soit moi, Steve Kerr, Scottie Pippen, peu importe ce que cette personne avait en elle, Michael Jordan le faisait ressortir. Si tu avais des insuffisances ou des peurs, c’est ce qui ressortait. Et tu te faisais virer des Chicago Bulls parce que tu ne pouvais pas gérer l’attitude de mâle alpha qu’il a. Si tu as quelque chose de positif en toi, il va le faire ressortir. Par chance j’avais cette nature positive en moi et il m’a permis d’atteindre un plus haut niveau.” Caffey

Via NBC