Klay Thompson : « Ça me tue quand je les vois dire ça […] J’ai hâte de donner tort à tout le monde encore une fois »

Klay Thompson a fait passer un message dans le trailer de son (court) documentaire ‘Above the Waves‘, qui retracera son parcours durant sa rééducation depuis son opération du genou suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou durant les dernières Finales.

« Ça me tue intérieurement quand je vois ces autres équipes, ces gens à la télé et certains de mes pairs dire : ‘La dynastie est terminée, ils ont fait un super run’. J’ai encore tellement à donner au basket, mais la patience te forge un caractère. Tu n’as plus rien à prouver, tu vois ? Tu as trois titres, tu es multiple All-Star… J’ai juste hâte de donner tort à tout le monde encore une fois. » Klay Thompson

En 5 matchs joués contre les Raptors lors des Finales 2019, Thompson jouait son meilleur basket en carrière avec des moyennes de 26 points à 54.1% aux tirs et 58.5% à 3-points (24/41).

Check out ABOVE THE WAVES presented by @KPThrive, the short documentary about my physical and mental recovery from injury. #TrainTheMind #KPpartner pic.twitter.com/1Nw1ojuTBY

