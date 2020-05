Tim Grover sur l’amitié entre Kobe Bryant et Michael Jordan “Il ne le regardait pas avec les yeux d’un fan”

Michael Jordan n’avait que très peu de vrais amis au sein de la ligue. Pourtant, il a développé une vraie relation avec Kobe Bryant au fil des années. Tim Grover, que les deux hommes partageaient comme entraîneur, est revenu sur les dessous de cette relation pour CBS Sports.

“La raison pour laquelle Kobe était différent dans les yeux d’MJ c’est parce qu’il le regardait comme une encyclopédie, une référence. Il ne le regardait pas avec les yeux d’un fan. Il n’était pas du genre ‘Mike, puis-je avoir tes chaussures après le match ? Puis-je avoir un maillot dédicacé ?’ Il voulait acquérir toutes les connaissances qu’avait MJ. MJ teste les personnes. Il va leur donner un petit truc, puis il va voir s’ils l’appliquent et essayent de l’apprendre pour ensuite l’utiliser. Si vous faites ça et que vous en demandez plus, il vous en donnera plus. Mais la plupart des gens ne passent pas la première étape parce qu’ils étaient davantage sous le charme de son aura que par le processus d’apprentissage pour devenir un meilleur basketteur. C’était son test pour voir à quel point ces gars étaient dévoués au basket. Michael disait toujours : ‘Je déteste les gens, les joueurs ou les coachs qui ne respectent pas le jeu.” Tim Grover