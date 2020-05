Bilan de Metta World Peace aux Bulls : Baston avec Toni Kukoc et blessure de Michael Jordan : “J’allais de problème en problème”

Fan des Bulls, Metta World Peace (ou plus récemment Metta Sandiford-Artest) a été drafté un an après le deuxième three-peat de la franchise. Pour The Athletic, il est revenu sur son arrivée aux Bulls et sa relation avec Jerry Krause.

“Pour moi, c’était comme si Jerry m’avait drafté juste après que Michael ait joué ici. Les Bulls étaient mon équipe préférée. Je jouais toujours avec eux dans les jeux vidéos, donc à 19 ans j’étais genre ‘Wow, c’est pas vrai ?’ J’aimais Jerry. Il m’a dit un jour ‘Ron, nous allons gagner un 7e championnat et tu seras là. Ça viendra détruire les six autres. Jerry disait toujours ça, ‘Le numéro 7 est le plus important.'” Metta World Peace

Malheureusement pour MWP et les Bulls, les saisons 1999-2000 et 2000-2001 seront les pires de l’histoire de la franchise avec respectivement 17 et 15 victoires. Un enchaînement de défaites difficile à supporter, qui conduisit même à une bagarre avec Toni Kukoc, qui lui a valu (en plus d’autres bêtises) un échange à Indiana.

“J’ai horreur de la défaite. À Chicago, c’était ça tous les jours. Quand je perdais, je venais à l’entrainement et j’étais aigri. Je ne voulais parler à personne. Nous étions nuls. Je n’arrive juste pas à dépasser le fait que je ne peux pas nous empêcher de perdre. Lors du premier entrainement, je me suis battu avec Toni Kukoc et c’était avant même que la saison ne commence. Toni et moi avons eu une belle petite baston. À ce moment-là, je devais faire face à pas mal de choses. Vous commencez à être bien payé, plus que vous ne l’avez jamais été dans votre vie, les choses commencent à changer, vous avez plus de pression, que ce soit au niveau du jeu ou pour prendre soin des gens. Jerry me disait toujours : ‘Ron, tu vas devenir un grand joueur. Ne te soucie pas de ton attaque, de marquer des points. Tous ceux qui défendent comme toi vont devenir de sacrés joueurs. Tu es ici sur le long terme. J’allais de problème en problème, beaucoup de choses en coulisses se sont passées à Chicago. Mais ils ne voulaient pas m’échanger. Jerry était genre : ‘Encore une connerie et c’est fini pour toi.’ Et je continuais à me créer des ennuis. Jerry croyait en moi bien avant que je ne le fasse. Donc j’aime Jerry Krause, c’était un grand honneur qu’il m’ait drafté.” MWP

Lors de passage aux Bulls, le défenseur de l’année 2004 faisait parler sa dureté sur l’homme. Au point même de blesser Michael Jordan à l’entrainement, alors qu’il s’apprêtait à effectuer son second comeback.