Luka Doncic serait rentré en Slovénie

Malgré les consignes données par la NBA durant la suspension, certains joueurs ne les ont pas respectées et ont décidé de changer d’Etat, voire même de rentrer dans leur pays. C’est le cas de Sékou Doumbouya qui est rentré en France, mais aussi de Luka Doncic si on en croit ESPN. Le rookie de l’année serait rentré chez lui en Slovénie juste après la suspension de la NBA via un jet privé.

C’est à prendre en compte en cas de reprise de la NBA puisque ceux qui sont à l’étranger devront observer une quarantaine, s’ils peuvent revenir sur le sol américain… De même pour ceux qui viendraient en avion depuis un autre Etat.

“Il faudra au moins 2 à 3 semaines pour que les gars rentrent en ville. Et ils ne reviendront pas en avion tant qu’ils n’ont pas l’info que la NBA reprend.” Un agent d’un superstar

On peut penser que ces joueurs ne vont pas rentrer dans la ville de leur équipe, juste pour profiter des installations de leur franchise, si elles sont accessibles.