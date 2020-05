Adam Silver a fait le point avec les joueurs NBA : ce qu’il faut retenir

Lors d’une conférence téléphonique organisée vendredi, Adam Silver (commissioner NBA) s’est entretenu avec et a répondu aux de Michele Roberts (directrice du syndicat des joueurs) et d’un certain nombre de joueurs dont Chris Paul (président du syndicat) une heure durant, alors qu’on ne sait toujours pas si la NBA reprendra ou non sa saison 2019-20.

« Cela pourrait s’avérer être le plus grand défi de toute notre vie. » Adam Silver, qui a précisé que 40% des revenus de la ligne provenait de l’argent gagné autour des soirs de matchs

Selon ESPN, qui s’est procuré l’enregistrement audio de l’appel, le ton a été « respectueux » même si des questions « difficiles » à propos de la sécurité, d’idées pour reprendre la saison ou encore d’impact sur les salary caps des saisons à venir ont été posées. S’il a indiqué qu’aucune décision n’avait besoin d’être prise avant début juin, Silver a tout de même désigné un retour des matchs sur un ou deux sites (Orlando et Las Vegas) comme la solution la plus logique en cas de reprise.

« Il n’y aurait aucun intérêt à accroître le risque à vous faire voyager de ville en ville s’il n’y a pas de fans. Nous pensons qu’ils serait plus sûr d’être dans un seul endroit, ou deux endroits, pour commencer. Il y aura des restrictions, mais le but n’est pas de vous laisser assis dans une chambre d’hôtel pendant 2 mois. » Adam Silver

Concernant le format d’une éventuelle reprise, Silver aimerait conserver une structure de playoffs traditionnelle avec des séries au meilleur des 7 matchs à chaque tour, tout en laissant ouverte la possibilité d’organiser un tournoi. Il a aussi indiqué aux joueurs que le début de la saison 2020-21 pourrait être repoussé au mois de décembre, que l’exercice 2019-20 ait été complété ou non. Silver a aussi rappelé aux joueurs que certains désaccords entre le syndicat et la ligue devraient faire l’objet de négociations. Parmi eux, l’impact d’une très forte baisse des revenus sur les salary caps et donc les salaires des joueurs.

« Le CBA (accord collectif) n’a pas été construit pour faire face à des pandémies prolongées. » Adam Silver

En cas de reprise, Silver, qui espère que la ligue pourra bénéficier d’un certain nombre de tests (il en faudrait environ 15 000 selon ESPN), a indiqué que pour le moment, la durée du « training camp » serait de minimum trois semaines.

« Une fois que la NBA sera prête à reprendre dans quelques mois (“elle ne pourrait pas reprendre maintenant même si elle le voulait”), on ne prendra pas de tests à des personnes dans le besoin. » Adam Silver

Roberts et Paul ont aussi demandé à Silver de rappeler aux équipes qu’elles n’avaient pas le droit de mettre la pression à leurs joueurs pour venir effectuer des workouts dans leur salle d’entraînement (certains sont rouvertes depuis hier, 8 mai). Pour le reste, il faudra donc encore se montrer patient.

« Jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin ou un mélange empêchant les gens de mourir de ce virus, nous allons continuer à y faire face collectivement. La question, le problème au final est de savoir quel degré de risque nous sommes prêts à prendre. » Adam Silver

via ESPN