Steve Nash : “Je crois que Mark Cuban ne voulait pas me surpayer”

Au début des années 2000 Steve Nash et Dirk Nowitzki formaient un des meilleurs duos de la ligue, mais ils n’ont jamais réussi à mener les Texans en finales. De passage dans le podcast All The Smoke, Steve Nash est revenu sur la fin de cette aventure.

“Notre franchise essayait de passer un cap, donc nous avons signé Antoine Walker et Antawn Jamison cet été-là. Et c’était couillu, ils ont essayé quelque chose, mais vous aviez Walker, Jamison et Dirk qui jouaient sur le même poste. Ils étaient des 4 mobiles. Et cela n’a pas fonctionné. C’était difficile. J’ai toujours été avant tout un passeur. Donc j’ai essayé de faire en sorte que cela fonctionne. Donc lors de la première partie de saison mes stats étaient vraiment en baisse, mais pour la seconde partie de saison je crois que j’ai shooté à plus de 50% et bien joué. Cependant je crois que c’était comme un signe pour Mark Cuban que j’arrivais peut-être vers la fin parce que je n’avais pas fait une année complète l’année d’avant.” Nash

Finalement lors de l’été 2004, Nash, est devenu free agent. Cuban lui a fait une petite offre de 5 ans pour environ 9 millions de dollars par saison et une dernière année partiellement garantie. Le Canadien a fini par accepter un contrat de 63 millions de dollars sur 6 ans des Suns

“Cet été-là, il n’a pas vraiment fait un gros effort pour me garder. Je crois qu’il ne voulait pas me surpayer, car je pense qu’il avait surpayé quelques joueurs et ils ne voulaient pas surpayer un meneur de jeu vieillissant, et c’est comme ça que j’ai fini à Phoenix. Je ne pense pas qu’il avait confiance en mon futur à ce stade-là.” Nash

Cuban a été peu inspiré et il n’a cessé de répéter qu’il regrettait sa décision puisque Nash a ensuite évolué à son meilleur niveau à Phoenix avec deux titres de MVP en 2005 et 2006, même s’il n’a jamais réussi à mener les siens en finale.