Bulls : Jim Boylen poussé vers la sortie par les joueurs ?

En place depuis peu, le nouveau vice-président des opérations basket Arturas Karnisovas et le nouveau GM des Bulls Marc Eversley ont consulté les joueurs concernant leur coach Jim Boylen.

Résultat après des « discussions détaillées », les dirigeants ont reçu suffisamment de retours négatifs pour sérieusement envisager un changement de coach une fois que la NBA aura pris une décision concernant la saison 2019-20, selon des informations obtenues par Joe Cowley du Chicago Sun-Times.

Pas surprenant puisque la relation entre le coach et les joueurs – tout particulièrement Zach LaVine et Lauri Markkannen – n’a jamais été jugée comme excellente, et cela s’est parfois vu directement devant les caméras en match. Le bilan de Boylen depuis qu’il a pris la suite de Fred Hoiberg (viré) durant la saison 2018-19 est de 39 victoires pour 84 défaites.