Dwyane Wade : « Sans les Bulls, je n’aurais jamais pu comprendre ce que cela signifie de gagner un titre pour une ville »

« Ça me ramène à la plus pure période de ma vie. De sa draft en 1984 jusqu’à 1998… Je suis né en 1982, donc c’est toute mon enfance que je vois à la télé tous les dimanches.

Sans les Chicago Bulls, et tout particulièrement l’équipe 90-91, je n’aurais jamais eu cette vision du joueur que je voulais devenir, Michael Jordan. Jamais. Et je n’aurais jamais pu comprendre ce que cela signifie de gagner un titre pour une ville. Parce qu’à l’époque on n’avait peut-être pas grand chose, il y avait des soirs où on n’avait peut-être pas mangé, des soirs où on n’avait peut-être pas de chauffage, mais les soirs où les Bulls gagnaient, ça nous rassemblait. » Dwyane Wade