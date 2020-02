Kevin Porter Jr continue d’attirer la lumière sur Cleveland; Kevin Love : « Il est vraiment incroyable »

Hier soir dans l’énorme come-back orchestré par Cleveland pour venir à bout du Heat en prolongation, plusieurs joueurs ont eu l’occasion de se mettre en avant. Et Kevin Porter Jr en fait partie. Alors qu’ils étaient menés de 19 points au début du quatrième quart-temps, JB Bickerstaff a décidé de lancer un 5 Garland — Porter Jr — Nance Jr — Love — Thompson. Résultat, un cinglant 31-12 pour finir et envoyer la rencontre en overtime.

Auteur d’une superbe prestation, Porter Jr a terminé la rencontre avec 30 points à 9/18 dont 4/7 à 3-pts, 8 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Il faut aussi noter ses 15 points entre le 4QT et l’OT. Il a d’ailleurs été le fer-de-lance du come-back des Cavaliers en rentrant un tir à longue distance salvateur à 4:10 du terme permettant à la troupe de JB Bickerstaff de prendre les commandes du match pour la première fois de la soirée.

Ce cinq majeur là a d’ailleurs été reconduit en prolongation par le technicien de Cleveland. Malgré les crampes et la fatigue, Porter Jr a su puiser dans ses réserves pour continuer la rencontre.

Larry Nance Jr a quant à lui tenu à saluer la performance de ses jeunes coéquipiers. Il explique que ce qu’il s’est produit n’est rien d’autre que le résultat de la progression des deux joueurs.

« Plus tôt dans l’année, je ne suis pas sûr qu’il aurait été sur le terrain à la fin du match, ou au quatrième quart. » A déclaré Nance. « Mais, c’est juste le résultat de sa croissance en NBA, il a joué quoi, 41 minutes ce soir. Il a joué 41 minutes, a marqué 30 points et a clôturé le match comme un grand. C’est un grand moment. C’est le but de cette année, des matchs comme ça et le voir, lui et Darius, clôturer le match, c’est vraiment le but de cette année. Alors, voir ça, contre le Heat en plus ? C’est inestimable. »