Le G.O.A.T. ? « Sans aucun doute » Michael Jordan pour Shaq : « Il tournerait à 45 pts »

Dans l’émission Get Up!, Shaquille O’Neal s’est lancé dans l’éternel débat – qui en fait n’en est pas un pour lui – who’s the G.O.A.T. ?

« Le plus grand joueur de l’histoire ? Michael Jordan. Michael a ouvert la voie à tous les super gars que nous avons aujourd’hui. 6-0 en Finales, sans un grand big man dans son équipe. Il a traversé beaucoup de choses, est parti un an, est revenu et a gagné 3 autres titres d’affilée. Il est sans aucun doute le meilleur. Scottie Pippen l’a très bien dit : ‘Tu ne peux pas dire toi-même: ‘Je suis le plus grand joueur de l’histoire’. Tu dois laisser tes pairs et tous les autres déterminer qui est le plus grand. » Shaquille O’Neal

Dans la NBA d’aujourd’hui, Jordan se baladerait selon le quadruple champion et Hall of Famer de 48 ans.

« Il tournerait à 45 points de moyenne, et la ligue se plaindrait de deux joueurs. Ils diraient : ‘Mike est trop fort, et le gamin d’Orlando Shaq, est trop dominant, qu’est-ce qu’on va faire ?’.

