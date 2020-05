Kevin Love a bravé la neige pour son premier retour à la salle : « Je n’avais jamais passé autant de temps sans prendre un shoot »

Vendredi, Kevin Love a repris la route de l’entraînement pour la première fois depuis de longues semaines. Durant ses 20 minutes de trajet pour retrouver la salle (Cleveland Clinic Courts, à Independence dans l’Ohio), l’ailier des Cavs a eu le droit à un peu de neige – oui, au mois de mai – sur le pare-brise de son SUV, mais il n’a pas laissé ce petit imprévu entamer son moral.

« Je n’avais jamais passé autant de temps sans prendre un shoot. Donc la neige, je m’en foutais, je voulais juste aller shooter. » Kevin Love

Pas loin de deux mois après l’annonce de la suspension de la saison, Cleveland fait partie – grâce aux décisions locales de déconfinement – des premières équipes à avoir pu rouvrir – de façon très encadrée : uniquement pour des workouts individuels – ses installations à ses joueurs.

« À mon arrivée on a pris ma température, on m’a posé des questions. Comment je me sentais, si quelqu’un avait été malade chez moi, si on avait bien adhéré aux mesures mises en place, en NBA comme dans le pays. » Kevin Love

Une fois à l’intérieur, chaque joueur a le droit à son demi-terrain avec un assistant coach présent. Ce dernier doit porter un masque et des gants pour effectuer les passes et les rebonds. Désinfectants, snacks, serviettes et bouteilles d’eau sont à disposition sur une table pour chacun des 4 paniers disponibles.

« Cela va changer la façon – au moins dans l’avenir proche – dont non seulement nous interagissons mais aussi dont nous vivons au quotidien. Donc est-ce que c’était bizarre pour moi ? Oui. J’avais avec moi sur mon panier Dan Geriot, qui prenait les rebonds et me faisait les passes avec un masque et des gants. Ça fait bizarre. » Kevin Love

Quatre joueurs maximum sont autorisés en même temps dans la salle. Hier, Love était « accompagné » (une distance d’au moins trois mètres entre chacun doit être observée) de Larry Nance Jr., Cedi Osman et Ante Zizic, installés sur les trois autres paniers de la salle. La communication entre eux s’est donc surtout faite en criant d’un bout à l’autre du terrain.

« Cedi blaguait comme d’habitude. Personne ne l’écoute. » Kevin Love

Niveau équipement, Love a amené sa paire de chaussures et l’équipe lui a fourni des vêtements de rechange, dans un sac, ainsi que deux ballons. Les joueurs ont accès au terrain et à la salle de musculation, mais pas aux douches.

« J’ai changé de vêtements, je suis sorti et j’ai pris ma douche à la maison. ce qui ne présage rien de bon pour un gars comme moi qui transpire beaucoup. » Kevin Love

Love reviendra 3 à 4 fois par semaine.

« Ça a été un gros boost de dopamine pour moi, ça fait du bien de transpirer en dehors de mes workouts à la maison, sur un tapis de course. Ça a fait du bien de retrouver le terrain et de shooter à nouveau. » Kevin Love

À Portland, où le centre d’entraînement a également rouvert ses portes, 9 des 11 joueurs actuellement présents dans le roster ont également pu retrouver le chemin du parquet, chacun leur tour, au cours de la journée de vendredi selon ESPN.

via ESPN