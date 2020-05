Pour David Robinson, Isiah Thomas devrait être le dernier surpris de ne pas avoir fait partie de la Dream Team

De passage dans le podcast Bulls Talk Podcast, David Robinson, membre de la Dream Team, est revenu sur un des sujets phares de ces dernières semaines dans la sphère basket : La non-sélection d‘Isiah Thomas lors des Jeux Olympiques 1992. Pour l’Amiral, le Bad Boy devrait être le dernier surpris de ne pas avoir fait partie de cette équipe.

“Si tu as une réputation et que tu es fier de ta réputation en tant que Bad Boy, cela veut dire que les gens ne vont pas t’apprécier. Peux-tu être surpris quand les gens disent : ‘je ne veux pas vraiment jouer avec les Bad Boys.’ Quand tu assembles une équipe, l’alchimie est importante. Vraiment. Tu ne peux pas agir comme si cela n’a pas d’importance, et pour cette équipe il était clair que ça a été pris en compte par toutes les personnes impliquées.” Robinson