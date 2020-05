Brad Stevens : “Dans des salles vides, vous pouvez entendre tout ce que dit l’autre, et ça rend les choses encore plus intéressantes”

Le plan de la NBA pour un éventuel retour à la compétition commence à prendre forme, et cela passera par des matchs à huis clos et en comité réduit. Ce qui ne va apparemment pas déranger le coach des Celtics Brad Stevens.

“Je suppose que jouer sans fans ça donnera une ambiance d’entrainement, et je pense vraiment que les gars en NBA ne sont pas moins compétiteurs lors des entraînements. En fait, dans ces salles vides, vous pouvez entendre tout ce que dit l’autre, et ça rend les choses encore plus intéressantes. Je pense vraiment qu’on verra du super basket si on peut faire ça.” Brad Stevens.

En attendant que la NBA reprenne et que joueurs et staffs puissent se retrouver en face à face, les Celtics font comme toutes les équipes : des visioconférences. Et si le basket est évidemment au cœur de ces discussions, le coach veut aussi que ses joueurs profitent de cette expérience pour grandir en tant qu’hommes.

“Ils n’ont jamais été coupés du basket aussi longtemps. En tant que coach, je n’ai jamais été coupé du basket aussi longtemps. Ça nous fait donc réfléchir à d’autres choses, comment on peut grandir et s’améliorer.” Brad Stevens.

Les Celtics vont devoir attendre le feu vert de l’état du Massachusetts pour rouvrir leur salle d’entrainement, et ce ne sera pas avant le 18 mai. Adam Silver a, de son côté, affirmé aux joueurs qu’il y aurait au moins trois semaines de camp d’entrainement pour se remettre en forme. Mais ce n’est pas pour autant que le coach des Celtics accepte que ses joueurs se laissent aller.

“C’est la responsabilité de tout le monde d’essayer de se maintenir dans la meilleure forme possible selon ce qu’ils peuvent faire. Ils doivent être capables de retrouver leur meilleur niveau avec une semaine de travail quand on pourra les revoir.” Brad Stevens.

Le coach des Celtics s’est aussi rappelé des quelques jours entourant la suspension de la NBA, jours au cours desquels les consignes n’ont pas arrêté de changer. Son groupe était allé à Milwaukee, sans savoir si le match allait se jouer ou non.

“Je me rappelle qu’il y avait de l’anxiété dans le groupe sur ce qui allait exactement se passer dans un futur proche, surtout que Golden State avait déjà dit qu’ils allaient jouer contre Brooklyn la nuit suivante, mais sans fans.” Brad Stevens.

Du coup, les Celtics s’attendaient à subir le même sort. Sauf que le test positif de Rudy Gobert a poussé la NBA à annuler tous les matchs dès le mercredi, alors que Boston devait affronter Milwaukee le jeudi.

“La première chose qui m’a traversé l’esprit, c’est la même que pour tout le monde : “Comment on va retourner à Boston, le plus rapidement possible et en sécurité ?” Il y avait beaucoup d’incertitudes, et si on savait à l’époque ce qu’on sait maintenant, peut-être qu’on aurait tout arrêté plus haut. Mais je donne à la NBA beaucoup de crédit pour avoir tout de suite annoncé qu’il y avait un cas positif, et que donc la saison allait être suspendue.” Brad Stevens.

Un seul joueur parmi les Celtics était au final contaminé : Marcus Smart, et il n’avait pas de symptômes.

Via The Athletic.