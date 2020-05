Channing Frye : “Brandon Roy savait à quel point il était bon et ça a rendu les choses plus faciles que prévu”

Loin d’être un joueur incontournable en NBA (6,5 points, 2,1 rebonds et 4 passes décisives par match), Steve Blake a malgré tout réussi une belle carrière, avec 870 rencontres disputées dans la Grande Ligue. Et une histoire d’amour compliquée avec les Blazers. Après un an dans la franchise de l’Oregon, il est une première fois tradé et envoyé à Milwaukee en 2006. Il revient un an plus tard, en tant que free agent, mais est échangé une nouvelle fois, en 2010, cette fois aux Clippers. Ce qui ne l’empêche pas de signer à nouveau chez les Blazers, en 2014 pour deux ans. Deux années dont il ne verra pas le bout, vu qu’il est envoyé aux Nets en 2015, avant d’être échangé dans la foulée aux Pistons, où il terminera sa carrière.

Mais même après avoir raccroché ses sneakers, le 38e choix de la draft 2003 a décidé de retourner une nouvelle fois (la quatrième) à Portland, en devenant un assistant coach pour Terry Stotts. Du coup, Blake a vu la franchise évoluer, d’autant plus qu’il y avait beaucoup de changements dans l’effectif entre chacune de ses périodes sous le maillot des Blazers.

“J’ai le sentiment que c’était vraiment trois ères différentes. La première fois que je suis allé là-bas, il y avait Zach Randolph, Darius Myles, tous ces gars… Ruben Patterson aussi ! C’était vraiment différent de quand je suis revenu ensuite, avec LaMarcus Aldridge, Brandon Roy… Et pour mon dernier passage, c’était Damian Lillard le visage de la franchise.” Steve Blake.

Trois époques donc, mais une constante :

“Je suis heureux d’avoir vécu ces trois périodes, mais en même temps, c’était toujours Portland. Et les fans étaient toujours géniaux.” Steve Blake.

Parmi toutes ces expériences dans l’Oregon, une saison a particulièrement marqué le vétéran ; la saison 2008/2009. Sa meilleure en carrière déjà, avec ses 11 points et 5 passes de moyenne, mais surtout une belle saison collective, avec une première qualification en playoffs depuis six ans au bout.

“L’excitation d’aller en playoffs, et le défilé qu’on a fait dans la ville pour fêter ça avec les milliers de personnes qui étaient là… L’excitation était palpable.” Steve Blake.

À ses côtés lors de cette saison, Brandon Roy et Channing Frye notamment.

“Quand on a gagné ces 13 matchs d’affilés, Nate McMillan, le coach, nous laissait jouer comme on le voulait, il avait lâché la bride. Parce qu’il voulait jouer de manière très méthodique, lente, en utilisant les mêmes systèmes, aux mêmes moments, contre tout le monde. On lui a dit : “Coach, laisse nous courir, nous avons du monde sur le banc.” Martell Webster jouait vraiment bien, Nicolas Batum était-là, Travis Outlaw était aussi très bon…” Channing Frye.

Ce qui n’a pas empêché les Blazers de mal commencer la saison, avec cinq petites victoires pour douze défaites. Mais le groupe a su redresser la tête pour se qualifier en playoffs.

“On connaissait notre rôle. On savait tous avec qui on jouait, comment jouaient les autres… Donc on a vraiment été bon quand on était côte à côte. Brandon Roy savait à quel point il était bon et ça a rendu les choses plus faciles que prévu.” Channing Frye.

Avec un bilan de 54 victoires pour 28 défaites, les Blazers étaient bien placés à l’Ouest. Seulement ils sont tombés au premier tour sur une équipe d’Houston plus expérimentée, qui les a éliminés en six matchs.

“Si ça s’était mieux passé, on aurait pu aller beaucoup plus loin en playoffs.” Steve Blake. “On n’arrêtait pas de rentrer dans ce mur qu’était Yao Ming. Personne n’arrivait à rien quand il était-là.” Channing Frye.

À l’époque, les Blazers avaient la meilleure attaque de NBA avec un offensive rating de 114,7, alors que personne en NBA ne jouait plus lentement qu’eux (88 possessions par match). Tout le monde se disait alors que le futur leur appartenait, mais les genoux de Brandon Roy en ont décidé autrement.

Via Yahoo Sports.