Steve Kerr : “Gregg Popovich n’a pas peur d’être vulnérable”

Depuis la suspension de la NBA, le coach des Warriors Steve Kerr s’est associé à son ami, coach des Seattle Seahawks Pete Carroll pour mettre sur pieds un podcast nommé Flying coach, pour lever des fonds dans la lutte contre le coronavirus. Il y a quelques jours, ils ont accueilli une auteure et professeure, dont les travaux et prises de position sur l’empathie, la vulnérabilité ou la honte sont reconnus : Brené Brown. Vu que cette dernière est fan des Spurs, la conversation est vite arrivée sur Gregg Popovich, qui validerait apparemment le postulat de l’auteure comme quoi la vulnérabilité ne serait pas une faiblesse, mais au contraire nécessaire pour faire preuve de courage.

“J’ai toujours eu le sentiment qu’il y avait un équilibre à avoir entre être vulnérable et être un expert dans un domaine pour être un bon leader. Vous avez dit que vous étiez une fan des Spurs, et bien Pop représente bien tout ça. C’est quelqu’un de très vulnérable, et pourtant il incarne la force et le courage. Je comprends que ces choses sont liées, mais ce qui me choque chez lui, c’est son expertise. Il n’a pas peur d’être vulnérable parce qu’il est à l’aise dans sa peau et confiant dans ses capacités en tant que coach de basket. Pour moi, c’est une combinaison que tous les coachs devraient rechercher.” Steve Kerr.