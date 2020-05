Pas de The Last Dance pour les Warriors; Steve Kerr : “Ça ne m’est jamais venu à l’idée du coup, et ce n’est toujours pas d’actualité d’ailleurs”

Vu le succès de The Last Dance sur Netflix et ESPN, on peut s’attendre à ce que d’autres documentaires sur des équipes marquantes de ces dernières années soient mis en chantier dans les mois à venir. Mais comme l’avait déjà annoncé un des propriétaires, ce ne sera pas le cas pour les Warriors, tout simplement parce que l’équipe et Steve Kerr n’ont pas accepté que les médias puissent suivre son groupe comme l’avaient fait les journalistes à l’époque pour rassembler les images de The Last Dance.

“Déjà, c’est important de rajouter du contexte. Phil Jackson pensait que le vestiaire était un endroit sacré, peu de personnes étaient autorisées à y entrer quand il y avait des matchs, et c’est pour ça que c’était vraiment surprenant quand on a entendu parler de ça, et que Phil avait donné son feu vert. Je pense vraiment que les circonstances étaient uniques, et Phil a pris ça en compte. C’était fini après cette saison, on le savait. C’était donc sûr que c’était la dernière dance. Ça a ouvert la porte pour ce genre de projets.” Steve Kerr.

Effectivement, les Bulls savaient que Jackson, et donc sans doute Michael Jordan, allaient partir à la fin de la saison. Alors que du côté des Warriors, personne ne savait à l’époque que Kevin Durant allait quitter le navire. L’ambiance au sein de l’équipe était en plus tendue, comme le montre l’accrochage entre Draymond Green et Durant en novembre.

Pour finir, Jackson, mais aussi les principaux joueurs du groupe que sont Scottie Pippen et Jordan ont donné leur accord. Vu le rapport conflictuel de Durant avec les médias, rien ne dit que lui aurait accepté.

“Quand vous regardez notre situation de l’époque avec les Warriors, ce n’était pas une saison finale. On essaie encore de continuer à être performant. Beaucoup de nos joueurs sont encore là, et on essaie de remettre cette équipe sur pied. Il n’y avait donc pas ce sentiment de fin. On essayait même de l’éviter. Donc laisser tout le monde venir, inviter le monde, les caméras, en disant : “Hey, on veut avoir des images des derniers jours de cette aventure”, c’est comme si on disait aux joueurs qu’on pensait que c’était la fin. Et en plus, on viole l’intimité du vestiaire. Ça ne m’est jamais venu à l’idée du coup, et ce n’est toujours pas d’actualité d’ailleurs.” Steve Kerr.

Pourtant, le coach lui-même a institué cette atmosphère de dernière danse à ses Warriors, en leur expliquant qu’il fallait profiter de la chance qu’ils avaient au moment présent, sans se concentrer sur leur futur, beaucoup plus incertain.

“Je leur ai dit la vérité, je leur ai dit ce que je ressentais. Et la vérité, c’est qu’on n’allait probablement jamais avoir autant de talent dans le futur, et les joueurs individuellement non plus d’ailleurs. Je pense qu’il y a un même thème qui connecte les deux situations : à quel point c’est difficile de garder un groupe de personnes ensemble. Tout le monde à sa propre vie, ses propres souhaits, et en plus vous devez gérer les autres personnes, vous essayez d’accomplir quelque chose, pas seulement avec un petit groupe de personnes, mais avec une organisation. C’est la vie. Dans The Last Dance, j’ai le sentiment qu’il y a beaucoup de gens qui pensent qu’il y avait une issue facile : “Ils n’ont qu’à continuer, ils auraient encore gagné.” Mais la réalité, c’est que c’est qu’on savait que c’était la fin à l’époque, et il y avait plein de raisons d’avoir ce sentiment : Dennis Rodman qui se battait avec Karl Malone pendant les Finals, l’amertume de Scottie envers le front office par rapport à son contrat, les interactions de Phil avec ce même front office, les joueurs qui commençaient à se faire vieux… Ce n’était pas aussi simple que les gens veulent le montrer maintenant, avec Jerry Krause dans le rôle du méchant. Je ne pense pas que c’est aussi simple, et pareil, il ne suffisait pas de dire : “Hey Kevin, reste à Golden State et vous allez continuer de gagner pour toujours.” Ce n’est jamais aussi simple que ça. ” Steve Kerr.

