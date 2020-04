Devon Dotson se présente à la draft

Tour à tour, les prospects annoncent leur participation à la prochaine draft, qui n’a d’ailleurs pour l’instant, toujours pas été fixée. C’est désormais le meneur sophomore de Kansas, Devon Dotson (20 ans, 1m88) qui se déclare candidat pour la cuvée 2020.

Le guard des Jayhawks a joué 66 matchs en deux saisons au sein de la Big Ten et cette année il tournait à 18.1 points, 4.1 rebonds, 4 passes et 2.1 interceptions, le tout à 46.8% et 30.9% derrière l’arc.

Selon les récentes mock draft d’ESPN, le meneur de poche est attendu en début de deuxième tour.

Kansas sophomore point guard Devon Dotson will declare for the NBA Draft with the intention of forgoing his final two seasons in college, source told @Stadium.

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) April 13, 2020