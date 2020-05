Metta World Peace sur les maladies mentales : “Même si nous sommes vus comme des super-héros, on se sent très humain”

Si Metta World Peace était connu pour son agressivité souvent très limite, il a aussi été l’un des premiers à avoir libéré la parole quant à la question des maladies mentales. Dans le podcast “Tampering” de The Athletic, il a de nouveau abordé le sujet.

“Même dans mon ancien foyer, la santé mentale était un vrai problème. Vous parlez d’un jeune garçon qui a vécu beaucoup de choses différentes. À l’époque, les gens ne pouvaient pas comprendre. Je n’arrive pas à m’en tenir au truc “professionnel”, je ne suis pas à l’aise. Je suis passé par tellement de choses. Mon grand frère a fait 10 ans de prison pour trafic de drogue. Une fois, j’ai été confondu avec lui parce que nous nous ressemblons, donc je suis passé par quelques drames. Je vais aller en NBA, je travaille bien à l’école, et je dois me sortir de cette situation. Tout le monde traverse des choses différentes. Même si vous êtes un gamin riche, vous passez par des périodes difficiles. Vous en voyez qui se droguent, qui se suicident. C’est fou. Vous devez comprendre que même si nous sommes vus comme des super-héros en tant que joueurs professionnels, aujourd’hui nous ne nous sentons pas comme tels. On se sent très humain.” Metta World Peace

De plus en plus, les maladies mentales telles que la dépression ne font plus l’objet d’un tabou en NBA. Dernièrement, des joueurs comme Royce White, Kevin Love ou DeMar DeRozan ont essayé de briser la glace.