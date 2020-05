Vasilije Micic en NBA ? “Je ne veux pas juste jouer en NBA”

Ces derniers jours il y a des rumeurs sur un départ en NBA du meneur serbe Vasilije Micic (26 ans, 1m97), qui évolue à l’Anadolu Efes. Drafté en 52ème position de la draft 2014 par les Sixers, ses droits appartiennent toujours à la franchise de Pennsylvanie et il pourrait tenter l’aventure NBA la saison prochaine. Il a confié à 15min.lt qu’il n’y avait que deux options pour lui : la NBA ou Efes. Et il n’ira pas en NBA juste pour dire qu’il y a été.

“Cette année j’ai le sentiment que j’ai franchi un ou deux paliers, parce que cette saison j’ai eu encore plus de succès. Mon équipe a mieux joué et j’ai eu un rôle important là-dedans. Je ne veux pas juste jouer en NBA. Je ne veux pas être fier d’avoir juste été en NBA sur mon CV. Je veux faire partie d’une équipe NBA et avoir la chance de jouer. Le simple fait de jouer en NBA ne me rendra pas heureux si je n’ai pas un rôle significatif. J’aime jouer beaucoup. J’aime contrôler le jeu. C’est mon style de jeu. Je pourrais jouer moins de minutes, avoir un rôle moins important, mais je pense que durant ma carrière en Europe j’ai déjà gagné ce statut en tant que joueur, qui montre que je pourrais avoir un plus grand rôle que de simplement jouer 20 minutes, ce qui m’attend peut-être en NBA.”