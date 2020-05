Allemagne : Killian Hayes ne devrait pas rejouer

Pour terminer le championnat en Allemagne, il a été décidé qu’un tournoi de trois semaines se jouera en juin, pour déterminer un vainqueur.

Ce tournoi ne se déroulera pas sans un feu vert des autorités allemandes, certains espèrent qu’il sera donné le 18 mai au plus tard. Si cela se fait, les équipes devront subir une quarantaine de deux semaines, organiser un training camp, avant de jouer, pour finir la saison le 30 juin. Des protocoles de sécurité et d’hygiènes seront également mis en place, dont la préparation de 2 750 tests permettant de détecter les personnes infectées par le coronavirus.

Sauf que malgré toutes ces préparations et précautions, les équipes ont annoncé aux joueurs qu’elles ne les forceront pas à participer à ce fameux tournoi, spécialement ceux résidant à l’étranger. Et Killian Hayes, le meneur français de la Ratiopharm Ulm ne devrait pas être présent pour défendre ses couleurs. Il est actuellement en train de se préparer dans sa ville natale en Floride.

En plus, la draft est pour le moment prévue le 25 juin, et il y a donc de grandes chances que le tournoi soit toujours en cours à cette date.

À noter malgré tout que certaines équipes NBA sont en train de pousser pour que la draft soit repoussé en août, au plus tôt, afin de laisser le plus de temps possible aux franchises pour mettre en place le dispositif pré-draft.

Pour finir, l’Euroleague espère aussi organiser un tournoi pour terminer la saison, entre le 4 et le 26 juillet. Les matchs se dérouleraient à huis clos, dans une seule ville. L’Euroleague prévoit, dans ce scénario, de jouer les 54 matchs restants de saison régulière, et d’organiser ensuite des quarts de finale à élimination directe. Un feu vert doit également être donné par les autorités sanitaires locales, et l’Euroleague a annoncé qu’elle prendrait une décision définitive sur la suite de la saison le 24 mai.

Via ESPN.