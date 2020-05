Tom Thibodeau évoque les critiques : “Il faut regarder les faits, les chiffres, parler à mes anciens joueurs et vous trouverez la vérité”

Depuis qu’il a été viré des Wolves, Tom Thibodeau voit son nom souvent cité dans les rumeurs et il revient avec insistance pour le poste des Knicks. Le NY Post rapportait même il y a quelques jours qu’il serait en haut de la liste du nouveau président Leon Rose. De plus, les Nets et les Rockets l’auraient dans le viseur. Le NY Post l’a questionné sur le sujet.

“Ce sont juste des rumeurs. Et à ce stade de l’année, tout est en suspens. Normalement c’est l’époque où il devrait y avoir quelques ouvertures, mais là il n’y en a pas. Donc il ne faut pas spéculer sur les boulots qui pourraient être à pourvoir. Puis un agent est fait pour ça. Mais à un moment donné il regardera sans aucun doute s’il y a une opportunité, pour voir si elle peut être bonne ou non. Puis je suis encore sous contrat avec Minnesota, donc j’ai le sentiment d’être dans une situation où je peux me permettre d’être patient.” Thibs

Le coach touche en effet encore l’argent de son contrat avec les Wolves.

Il a aussi évoqué les critiques sur son style de coaching et sa fâcheuse tendance à faire beaucoup jouer ses meilleurs joueurs et à ne pas s’appuyer assez sur son banc.

“Je pense qu’en tant que coachs nous avons tous des questions auxquelles répondre. L’important c’est que souvent il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies, elles sont inventées par des gens qui ne t’ont jamais côtoyé. Je dirais à toutes ces personnes que les faits sont les faits. Il faut regarder les faits, faire vos recherches, regarder les chiffres, mais aussi parler à mes anciens joueurs, les gars qui ont joué pour moi. Je pense que si vous faites ça, vous trouverez la vérité. Il y a certaines choses dans lesquelles je crois. Mais comme nous le savons tous, notre ligue est en constante évolution. Cela ne reste jamais pareil et ça a toujours été ainsi, donc il faut continuer de s’adapter au fil du temps.” Thibs

En carrière Thibs affiche 58.9% de victoires avec 64.7% lors de ses 5 saisons aux Bulls. Malgré l’échec dans le Minnesota il a tout de même mis fin à la disette de 13 ans sans playoffs.