Daryl Morey préférerait « sauter d’un balcon » plutôt que de regarder The Last Dance

Daryl Morey est-il persuadé que James Harden est un meilleur attaquant que Michael Jordan ou déteste-t-il ce dernier au point de boycotter toutes les images le concernant, même le documentaire The Last Dance ? Non en fait, le GM des Rockets est surtout originaire de l’Ohio, et n’a pas d’excellents souvenirs des passages des Bulls à Cleveland…

« Non je ne regarde pas. En fait si j’étais sur un balcon, je préférerais même sauter. Parce que j’ai grandi à Cleveland, donc je n’ai pas envie de revoir Craig Ehlo se faire allumer encore une fois. Je n’ai aucune envie de revoir l’équipe de mon enfance se faire battre par Michael Jordan. » Daryl Morey

via ESPN

http://www.espn.com/espnradio/losangeles/podcast/archive?id=2682382