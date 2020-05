Faire une croix sur la saison 2019-20 ? Shaq pour; Jared Dudley alerte et parle d’octobre comme possible date de fin d’exercice

Exactement deux mois après l’annonce de la suspension de la saison, la NBA est toujours à l’arrêt et pour Shaquille O’Neal, il serait temps de passer à autre chose.

« Je pense qu’on devrait faire une croix sur la saison. Tout le monde rentre et revient en bonne santé l’année prochaine. On oublie cette saison, on laisse tomber. Essayer de revenir maintenant et se précipiter en playoffs, en tant que joueur ?… Quelle que soit l’équipe qui gagnerait le titre, il y aurait une astérisque. » Shaquille O’Neal