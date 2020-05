Kevin Durant « meilleur joueur NBA » selon Toni Kukoc

Kevin Durant a reçu un sympathique clin d’œil de la part celui dont on l’avait vu porté le maillot #7 des Bulls à l’occasion d’un workout en novembre dernier : Toni Kukoc.

« Dans le basket d’aujourd’hui il n’y a plus besoin d’avoir un joueur qui doit remonter le ballon à chaque fois. Il y a tellement de joueurs dotés de multiples ‘skills’ que c’est presque une perte de temps. Très souvent on prend LeBron pour un meneur de jeu, c’est génial. Pour moi, c’est mon avis, Kevin Durant est le meilleur joueur en NBA. Il peut facilement remonter la balle. C’est un style qui nous était permis de jouer dans l’attaque en triangle, où n’importe lequel d’entre nous pouvait soit remonter la balle, soit jouer au poste soit se placer dans les corners. Avoir un meneur de jeu n’est pas obligatoire, tu peux avoir trois ou quatre gars qui jouent sur plusieurs postes. » Toni Kukoc via TalkBasket.net