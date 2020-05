Davis Bertans : « La plus grande différence entre les Spurs et les Wizards ? À Washington, c’est plus une démocratie »

Davis Bertans a quitté la rigueur militaire de Gregg Popovich et des Spurs au mois de juillet dernier via un transfert qui l’a fait atterrir à Washington. En 54 matchs disputés avec les Wizards depuis, le Letton de 27 ans ayant passé 3 ans dans le Texas a tenté de décrire les différentes qu’il y a constatées dans l’émission ‘Wizards Social Hour‘ de Justin Kutcher.

« La plus grande différence je pense c’est qu’il y a peut-être un peu plus de démocratie ici qu’à San Antonio. En gros quand Gregg Popovich dit quelque chose, il faut obéir. Il n’y a eu que quelques personnes qui ont réellement pu dire quelque chose à Pop et qu’il soit d’accord avec eux. Il faut être sûr à 100%, non à 150% d’avoir raison avant de dire l’opposé de ce qu’il a dit. » Davis Bertans

Étudiant puis assistant coach à l’Air Force Academy, Pop – qui a un temps réfléchi à une carrière à la CIA avant d’obtenir un diplôme en éducation physique et sportive – a servi 5 ans dans l’Air Force et fait de la discipline sa marque de fabrique. Ses Spurs n’ont pas raté les playoffs une seule fois depuis 1998.

« À Washington, c’est plus une démocratie. Tu peux avoir tes propres opinions sans avoir peur de ce qui va t’arriver. Si tu as tort au pire quelqu’un va te corriger, mais c’est tout. » Davis Bertans

Pour sa première saison dans la capitale, Bertans a gonflé ses stats avec des moyennes de 15.4 points et 4.5 rebonds par match, contre 6.2 points et 2.3 rebonds avec les Spurs entre 2016 et 2019.

via TheScore