La première rencontre épique de Dennis Rodman avec Kim Jong-un

Dans le podcast Hotboxin’ de Mike Tyson, Dennis Rodman a raconté sa première rencontre avec le « dirigeant suprême » nord-coréen Kim Jung-un en 2013.

« La première fois que je l’ai rencontré, j’étais avec les Harlem Globetrotters mais je ne jouais pas et des gens m’ont demandé de venir avec eux. Là je crois que je vais aller en prison, je me dis : ‘Put*** qu’est-ce que j’ai fait aux États-Unis ?’. J’ai marché jusqu’en haut des tribunes et je me suis assis devant un bureau. Il y a toutes ces chaises qui ressemblent à des trônes, genre 20 chaises de roi comme ça. Et d’un coup il y a 22 000 Nord-Coréens qui se lèvent et qui commencent à applaudir, très fort. Je me dis que c’est pour moi, donc je leur fais signe de la main, et quelqu’un me dit : ‘Non, c’est pour lui’ en pointant Kim Jong-un du doigt. J’ai demandé : ‘Qui est ce gars ?’ et ils m’ont dit : ‘C’est notre leader’. Donc j’ai demandé : ‘Leader de quoi ?’.

On s’est assis là et on a parlé de basket pendant tout le match. À la fin il me dit : ‘Nous aimerions beaucoup que tu reviennes, nous apprécions ta compagnie. Mangeons ensemble ce soir, on fera un petit karakoé et on boira un peu de vodka avec quelques ‘hotties”. Et nous voilà en train de manger, complètement bourrés, il commence à chanter au karaoké et je n’ai aucune idée de ce qu’il raconte. Tout le monde commence à applaudir et là il fait venir un groupe de genre 18 filles, des filles sexy mais qui n’ont chanté qu’une chanson. Une seule put*** de chanson. Le générique de Dallas. » Dennis Rodman via Sportando