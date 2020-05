Kevin McHale comprend pourquoi les Pistons n’ont pas serré la main aux Bulls en 1991 : “Ils se plaignaient tout le temps”

Certaines rivalités ne s’oublient pas une fois le match terminé. Elles persistent même parfois alors que les joueurs ont raccroché les sneakers. C’est ce que nous montre The Last Dance avec la rivalité entre les Bulls et les Pistons.

Kevin McHale, membre des Celtics entre 1980 et 1993, s’est aussi frotté aux Bad Boys à la fin des années 90. Ce sont même eux qui ont mis fin au règne des Celtes sur la Conférence Est en 1988. Pour autant, McHale n’a rien à dire sur le style de jeu de la bande d’Isiah Thomas.

“En fait, nous aimions jouer de cette manière. Nous n’avions aucun problème avec les Pistons, vraiment, tant qu’il n’y avait pas de blessures. Mais leur agressivité ne nous a jamais dérangés, je pense même que ce côté physique nous a rendus plus forts.” Kevin McHale

L’ancien coach des Rockets a aussi relativisé l’absence de poignée de main entre Bulls et Pistons en 1991. On comprend mieux pourquoi, quand on sait que les Celtics avaient fait la même chose à Detroit, trois ans plus tôt.

“Je vais vous dire quelque chose : dans toutes les séries que j’ai jouées dans les années 80, à moins de connaitre quelqu’un, tu ne vas rien dire à l’adversaire. Tu les féliciteras si tu les croises plus tard. Tu rentres au vestiaire et c’est tout. 90% des séries que j’ai gagné, je n’ai parlé à personne. Ils ne sont pas venus me voir et je ne pensais pas qu’ils avaient à le faire.” Kevin McHale

Il admet tout de même avoir eu une petite discussion ce soir-là, avec Isiah Thomas, avec qui il était ami.

“Je connaissais Isiah des Jeux Panaméricains, et Zeke et moi avons toujours été amis. Il m’a dit quelque chose et je lui ai répondu : ‘Écoute mec, je me sens tout aussi mal d’avoir perdu en Finales de Conférence que si c’était en Finales NBA. Vous avez une autre série à jouer, ne célébrez pas trop celle-là.’ Je lui ai dit ça et je suis parti. C’était mon conseil en tant qu’ami.”

McHale pense même savoir pourquoi les Pistons ont filé directement aux vestiaires lors de leur première série perdue contre les Bulls en playoffs.

“D’abord, on peut voir pourquoi les Pistons n’aimaient pas les Bulls. Les Bulls se plaignaient tout le temps. C’est l’un des trucs qui ressort du documentaire. ‘Ce n’est pas du basket, c’est de la violence’. Ce genre de chose. J’ai trouvé que les Bulls avaient vraiment manqué de respect aux Pistons et à ce qu’ils étaient capables de faire. Mais bon, quand on tue le roi, on peut tout dire.” Kevin McHale

Via Boston Herald