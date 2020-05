Une expansion de la NBA est-elle à prévoir pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19 ?

Avec la suspension de la saison et la possible reprise des matchs à huis clos, le gouffre financier créé par l’épidémie de Covid-19 est énorme pour les franchises et la NBA. Adrian Wojnarowski avait annoncé que la NBA avait augmenté le plafond des crédits autorisé aux franchises (à 1.2 milliard de dollars) pour qu’elles puissent faire face aux conséquences économiques de la pandémie. Mais si c’était le bon moment pour une expansion qui viendrait renflouer les caisses ? Adam Silver avait évoqué cette possibilité en 2017 mais pas pour un futur proche.

“À un certain point, c’est inévitable, nous allons chercher à effectuer une expansion. Ça a toujours été le cas dans cette ligue, et Seattle sera sans aucun doute sur la short liste.” Adam Silver

Mark Cuban assure de son côté qu’aujourd’hui, ce n’est pas la priorité de la NBA.

“Ce n’est pas un débat à l’ordre du jour. Il y a beaucoup de choses à gérer d’abord.” Mark Cuban

Cependant expansion pourrait être une source de revenus intéressante pour les NBA et les franchises comme nous l’explique Eric Pincus, spécialiste du salary cap. Si pour intégrer la ligue, la “nouvelle franchise” doit payer le prix moyen de la valeur d’une franchise, qui est estimé à 2,1 milliards de dollars par Forbes, et comme une expansion se fera sans doute avec 2 équipes supplémentaires pour l’équilibre des conférences, cela générerait 4.2 milliards.

Si la NBA garde 10% de ce montant, elle pourrait ensuite reverser 126 millions de dollars à chaque franchise, une somme non négligeable pour certaines.

“Vous adoptez une solution permanente pour répondre à un problème temporaire. Mais ça pourrait aider des propriétaires qui souffrent de l’impact économique de cette crise en dehors de la sphère du basket. Sur le long terme, ça diminuerait leurs parts liées aux droits télés et aux autres revenus partagés, mais c’est quelque chose d’inévitable si la ligue choisit la voie de l’expansion.” Larry Coon, expert en salary-cap

Certains voient l’expansion comme une chose positive pour les joueurs, avec 34 places de plus à pourvoir (avec les two-way contracts). Pour rappel, les joueurs ont également subi une baisse de salaire de 25% à compter de la mi-mai.

“Deux équipes de plus ? C’est 30 emplois de plus. C’est une victoire pour le syndicat des joueurs.” Dirigeant anonyme

Cependant chaque année le gâteau sera à partager entre 32 et non 30 équipes, ce qui diminuera les revenus de chaque franchise. Toutefois, si comme l’estime Larry Coon, la perte s’élève à 1,5 milliard de dollars (la moitié devra être assumée par les joueurs) sur la campagne 2019-2020, il est certain que la NBA devra aussi réfléchir à comment renflouer les caisses.