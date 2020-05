Kai Sotto (2m18) premier prospect international à choisir le programme G-League !

Après Jalen Green, Isaiah Todd et Daishen Nix, c’est au tour du pivot philippin Kai Sotto de rejoindre le programme G-League pour les prospects selon Shams. Le joueur de 2m18, qui a eu 18 ans aujourd’hui, est le tout premier prospect étranger à opter pour le programme G-League.

Cette saison il avait décidé de s’exporter aux Etats-Unis où il avait rejoint la Skill Factory, une prep school basée à Atlanta. Il a participé au camp Basketball Without Borders à Chicago durant le All-Star Weekend. La saison prochaine il évoluera donc dans cette fameuse Select Team, qui devrait être aussi composée de vétérans et sera coachée par Sam Mitchell. Rappelons qu’elle doit disputer une dizaine de rencontres face à des équipes G-League.

Si vous ne le connaissez pas du tout, voici quelques images :

Sotto, who turns 18 today, is joining the new G League team in Southern California alongside Jalen Green, Isaiah Todd and Daishen Nix. NBA’s enhanced pro development program gaining international talent. https://t.co/erlFyHqT0s

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2020