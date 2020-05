Les problèmes avec son ancienne agence se poursuivent pour Zion Williamson, incité à admettre avoir reçu des « avantages »

Dans un dossier déposé auprès du tribunal du comté de Miami-Dade la semaine dernière, les avocats de Gina Ford, président de l’agence Prime Marketing Sports, ont demandé à Zion Williamson d’admettre :

– Que sa mère Sharonda Sampson et son beau-père Lee Anderson avaient « demandé et reçu des cadeaux et avantages de la part de personne représentant l’université de Duke (directement ou indirectement) pour l’influencer à choisir Duke ».

– Que Sampson et Anderson avaient « demandé et reçu des cadeaux et avantages de la part de personnes représentant Nike (directement ou indirectement) pour l’influencer à choisir Duke ».

– Que Sampson et Anderson avaient « demandé et reçu des cadeaux et avantages de la part de personnes représentant adidas (directement ou indirectement) pour l’influencer à porter des adidas et choisir une université sponsorisée par adidas. ».

– Qu’avant de devenir étudiant à Duke, il – ou des personnes le représentant mais n’étant pas limitées à Sampson ou Anderson – aurait/ent accepté entre le 1er janvier 2014 et le 14 avril 2019 certains avantages proposés par un agent NCAA certifié et qui ne sont pas autorisés par la législation NCAA

Williamson avait quitté Prime Marketing Sports pour l’agence CAA moins d’un mois après avoir signé pour 5 ans. Attaqué en justice , le camp Williamson s’est défendu en affirmant que Prime Marketing Sports (qui réclame 100 millions de dollars) n’est ni certifié par le syndicat des joueurs NBA ni enregistré au registre des agences de joueurs en Caroline du Nord (ou Floride).

via ESPN