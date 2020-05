Mark Jackson : “Steve Kerr a fait un boulot incroyable avec les Warriors, mais je vais vous dire les choses clairement”

Mark Jackson fait partie des candidats cités pour occuper le poste de coach du côté des Knicks et des Nets la saison prochaine. Se qualifiant lui-même de “old school“, l’ancien coach des Warriors avait payé sa relation avec les dirigeants et certains joueurs avec la franchise de la Baie. Il se dit prêt à changer.

Le désormais consultant pour ESPN est d’ailleurs revenu sur son expérience dans la Baie. S’il est le premier à reconnaître le talent de Steve Kerr, il estime que son travail en amont ne doit pas être oublié.

“Steve Kerr est un sacré coach et une personne encore meilleure. Il a fait un boulot incroyable avec les Warriors, mais je vais vous dire les choses clairement. Le fait est que nous étions parmi les 5 meilleures défenses et parmi les 10 meilleures en attaque. Vous devez comprendre, et les gars le reconnaîtront, les Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green : ce n’était pas les mêmes individualités quand j’étais en poste, ils n’avaient pas le même niveau. Il faut bien sûr leur donner du crédit. Ils sont devenus plus costauds, plus puissants, meilleurs. Ceci étant dit, je serais fou de dire que je ne voudrais pas faire certaines choses différemment. Et j’espère avoir l’opportunité de le prouver un jour. C’était une équipe qui avait fait les playoffs une fois en 17 ans. Et d’un coup c’est devenu une dynastie. Je ne veux pas de crédit pour ça. Mais entre la seule participation en 17 ans et le fait de devenir une équipe de playoffs, quelque chose de bien est arrivé entre temps.” Mark Jackson