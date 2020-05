George Karl explique son vent à Michael Jordan avant les Finales NBA 1996

Coach des SuperSonics de 1992 à 1998, George Karl a affronté Michael Jordan et Chicago lors des Finales de 1996 avec Seattle. Dans l’épisode 8 de The Last Dance, Ahmad Rashad et Jordan expliquent comment le coach avait malgré lui déclenché une rage supplémentaire dans l’esprit de la star des Bulls, alors qu’ils dînaient dans le même restaurant avant le début de la série.

« Il est passé devant moi en m’ignorant totalement. J’ai regardé Ahmad et j’ai dit : ‘Vraiment ? Ah c’est comme ça ?’. J’ai dit : ‘C’est quoi ces conneries ? On a tous les deux étudié à (North) Carolina, on connaît Dean Smith, je l’ai vu cet été, on joue au golf… Et tu fais ça ? Ok, très bien’. C’est tout ce dont j’avais besoin, je n’avais pas besoin de plus, après qu’il ait fait ça c’est devenu personnel.

« Il est passé devant nous et je me suis dit : ‘Uh oh, tu n’aurais jamais dû faire ça. » Ahmad Rashad, journaliste et ami de Jordan